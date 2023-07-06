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        Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:55
        Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı

        BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce Serkan AcarResort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren son Play-Off finalisti Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar iç transferde de iki kaptanıyla yeniden anlaşma sağladı. Muhammed'i resmen kadrosuna dahil eden Ege ekibi orta saha oyuncuları Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoşgeldin Muhammed Gönülaçar. Son olarak Denizlispor forması giyen Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladık. Muhammed´e formamız altında başarılar dileriz. Kulübümüz futbolcularımız Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi" ifadelerine yer verildi.

         DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-06 11:54:20

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