Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı

BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce Serkan AcarResort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren son Play-Off finalisti Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar iç transferde de iki kaptanıyla yeniden anlaşma sağladı. Muhammed'i resmen kadrosuna dahil eden Ege ekibi orta saha oyuncuları Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'la da 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoşgeldin Muhammed Gönülaçar. Son olarak Denizlispor forması giyen Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladık. Muhammed´e formamız altında başarılar dileriz. Kulübümüz futbolcularımız Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-06 11:54:20