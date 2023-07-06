Elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden düşen çocuk öldü
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde seyyar kablolar ile uğraştığı sırada elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden düşen Huri Su Gün (10), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisinde meydana geldi. Huri Su Gün, evinin terasında 3 seyyar kabloyu birleştirmek istedi. Kabloların bir ucunu prize takan Gün, elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden alta yuvarlandı. Gürültüye koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Özel bir hastaneye kaldırılan Gül, kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-06 13:59:19