Bodrumspor'da vedalar sürüyor

BODRUM, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor, dış transferde ikinci yabancı takviyesi olarak Dominic Artis'i kadrosuna kattı. 30 yaşında, 1.91 boyundaki guard geçen sezonu Fransa Pro A Ligi takımlarından Cholet Basket'te geçirdi. Bodrum ekibi daha önce yabancı kadrosuna ABD'li uzun forvet Jaron Johnson'ı dahil etmişti. Çağdaş Bodrum'da geçen sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olan kadrodan vedalar da devam ediyor. Muğla temsilcisi son olarak Muratcan Esen, Yiğit Özkan ve Saadettin Donat'la yollarını ayırdı. Çağdaş Bodrum, oyunculara katkıları için teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-06 14:47:58