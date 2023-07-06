Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da karşı şeride geçen otomobil, araca çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:09
        Muğla'da karşı şeride geçen otomobil, araca çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip, başka otomobile çarptığı kazada sürücü Ömer Kılınç (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Örüce Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Ömer Kılınç idaresindeki 48 ES 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Firdevs Kader'in (49) yönetimindeki 48 T 6686 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kılınç hayatını kaybetti. Efe Dören, sürücü Kader ile eşi Halil Kader de yaralandı. Yaralılari Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dören'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Cavit AKGÜN

        2023-07-06 15:08:11

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bodrumspor'da vedalar sürüyor
        Bodrumspor'da vedalar sürüyor
        Elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden düşen çocuk öldü
        Elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden düşen çocuk öldü
        Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı
        Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı
        Ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu
        Ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu
        Dünyanın en lüks yatlarından 'Lady Moura'ya' 16 milyon liralık yakıt
        Dünyanın en lüks yatlarından 'Lady Moura'ya' 16 milyon liralık yakıt
        Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar, taburcu oldu
        Sahte içkiden zehirlenen oyuncu Şekip Taşpınar, taburcu oldu