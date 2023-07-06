Muğla'da karşı şeride geçen otomobil, araca çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip, başka otomobile çarptığı kazada sürücü Ömer Kılınç (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Örüce Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Ömer Kılınç idaresindeki 48 ES 124 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Firdevs Kader'in (49) yönetimindeki 48 T 6686 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kılınç hayatını kaybetti. Efe Dören, sürücü Kader ile eşi Halil Kader de yaralandı. Yaralılari Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dören'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Cavit AKGÜN
2023-07-06 15:08:11