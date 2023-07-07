Ondrej Celustka, Bodrumspor'da
Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı.
Trabzonspor'da 3, Antalyaspor'da 5 yıl forma giyerek geçen sezonu ülkesinde Sparta Prag'ta geçiren 34 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Celustka, yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası kampına katıldı. İç transfer çalışmalarını da sürdüren Bodrumspor, Eren Albayrak ve 2'nci Lig'den beri kadroda yer alan kaleci Egemen Gençalp'le birer yıllığına sözleşme yeniledi.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-07 10:23:27