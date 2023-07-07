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        Ondrej Celustka, Bodrumspor'da

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:24
        Ondrej Celustka, Bodrumspor'da

        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finali oynadığı sezonun ardından yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Bodrumspor, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı.

        Trabzonspor'da 3, Antalyaspor'da 5 yıl forma giyerek geçen sezonu ülkesinde Sparta Prag'ta geçiren 34 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Celustka, yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası kampına katıldı. İç transfer çalışmalarını da sürdüren Bodrumspor, Eren Albayrak ve 2'nci Lig'den beri kadroda yer alan kaleci Egemen Gençalp'le birer yıllığına sözleşme yeniledi. 

        DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-07 10:23:27

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