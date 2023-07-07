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        Çağdaş Bodrum'da 2 imza daha

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:46
        Çağdaş Bodrum'da 2 imza daha

        BODRUM, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor transferde imzaları üst üste attırıyor. Yabancı kadrosuna uzun forvet Jaron Johnson'dan sonra dün guard Dominic Artis'i katan Bodrum temsilcisi, Gaziantep Basketbol'dan 31 yaşında, 1.78 boyundaki oyun kurucu Can Uğur Öğüt ve Petkimspor'dan daha önce el sıkıştığı 26 yaşında, 2.07 boyundaki pivot Ege Arar'ı renklerine bağladı.  DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-07 10:45:23

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