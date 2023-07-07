Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fethiyespor iç transferde Şahan'ı tuttu

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 11:50
        Fethiyespor iç transferde Şahan'ı tuttu

        FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor, iç transferde kontratını tamamlayan stoper Şahan Akyüz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Fethiye ekibinin 2021-2022 sezonunda Altınordu'dan transfer ettiği 23 yaşındaki savunmacı ilk yılında 3'üncü Lig'de 14 maçta oynadıktan sonra, geçen sezon 2'nci Lig'de 15 karşılaşmada görev yaptı. Takımda kaldığı için mutlu olduğunu belirten Şahan, "Yeni sezonda Fethiyespor'u layık olduğu yerlere getirmek için arkadaşlarımla birlikte var gücümle çalışacağım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

        2023-07-07 11:48:30

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çağdaş Bodrum'da 2 imza daha
        Çağdaş Bodrum'da 2 imza daha
        Ondrej Celustka, Bodrumspor'da
        Ondrej Celustka, Bodrumspor'da
        Muğla'da karşı şeride geçen otomobil, araca çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Muğla'da karşı şeride geçen otomobil, araca çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Bodrumspor'da vedalar sürüyor
        Bodrumspor'da vedalar sürüyor
        Elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden düşen çocuk öldü
        Elektrik akımına kapılıp, merdivenlerden düşen çocuk öldü
        Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı
        Bodrumspor'da Muhammed imzaladı, kaptanlar yuvada kaldı