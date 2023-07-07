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        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:23
        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum ve Kaş arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede yarın öğleden sonra başlaması beklenen fırtınanın pazar gecesine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında batı ve kuzeybatı yönlerden 5 ile 7 kuvvetinde (40-60 km/saat) fırtınamsı rüzgar, açıklarında yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-07 17:22:58

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