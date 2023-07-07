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        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı (2)

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:56
        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı (2)

        FERİBOT SEFERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

        Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum ve Kaş arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri iptal edildi. Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "08.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum Datça 18.00 ve Datça-Bodrum 18.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-07 17:55:41

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