Dursun Özbek: Arda Güler zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 23´üncü şampiyonluk kutlaması gecesi düzenlendi. Arda Güler´in Real Madrid transferini değerlendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin" dedi.

Göltürkübükü Mahallesi´nde bir otelde yapılan geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray ve A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray´ın eski oyuncuları Selçuk İnan, Ümit Karan, kongre üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Terim ve Özbek birbirlerine sarılırken bir süre sohbet etti. Program kapsamında Başkan Özbek konuşma yaptı. Konuşmaların ardından sanatçı Zeynep Casalini sahne aldı. Öte yandan, geceye katılan birçok davetli Fatih Terim ve Galatasaray´ın eski yıldızlarıyla fotoğraf çektirdi. Gecede ayrıca Galatasaray´ın şampiyonluk kupası sergilendi.

DURSUN ÖZBEK: ARDA GÜLER DİSİPLİNİ DEVAM ETTİRSİN

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği´nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraber olmak çok keyifli. Seçimlerden önce yine buraya gelmiştim. Geldiğim zaman Bodrumlu Galatasaraylılara sözler vermiştim. Şuanda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğimiz sözler tek tek gerçekleşti. En önemlisi de Cumhuriyetin 100´üncü yılında kupayı kazanmak çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekküre ediyorum. Kupa el birliğiyle kazanıldı ve şuan hep birlikte bunun keyfini çıkarıyoruz. Zor bir sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bu sezon da başarılarımız devam edecek. Gelecek sene inşallah yine burada şampiyonluğun kutlamasını yaparız. Galatasaray çıtayı çok yüksek tuttu, sürpriz isim her zaman var. Bu sene de çok iyi bir takım kurma peşindeyiz. Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin. Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır" ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN: BASKETBOLDA ANADOLU EFES FUTBOLDA GALATASARAYLIYIM

Galatasaray´a bağlılığını dile getiren Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Sporda güzel bir sezon. Burada tatilimizi değerlendirirken 1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği davet etti. İyi bir Galatasaraylı olarak benim de burada olmamı istediler. Galatasaray için çok güzel bir yıl oldu. Galatasaray kongre üyesi olarak bu başarı beni çok mutlu etti. Hepimizin büyük beklentisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Okan hocayla beraber Türkiye´yi yeniden en iyi şekilde eskiden Fatih hocamızla birlikte olduğu gibi temsil edeceğine inanıyorum. Galatasaray´a gönülden desteğim devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ile biz de Türkiye şampiyonu olduk. Bunun da keyfini ve gurunu yaşıyorum. Artık Atina´dayım. Oradan da yine Galatasaray´a olan bağım gönülden devam edecek. Yeni bir misyon üstlendim onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Milli takımda Ağustos ayında olimpiyat elemeleri var. Milli takımımızı en iyi şekilde en iyi yere getirmeye çalışacağız. Bu gece hep birlikte Galatasaray marşlarını daha gönül rahatlığı içinde söyleyeceğiz. Profesyonel olarak Türkiye´de bir kulüp çalıştırırken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi artık Türkiye´de çalışmadığıma göre marşlara güzel bir şekilde eşlik edeceğiz. Anadolu Efes´te çok önemli bir misyon üstlendim. Çok güzel günlerim geçti. Basketbolda Anadolu Efes´teyim ama futbolda Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: ARDA GÜLER BİR ŞEKİLDE BİZİ TEMSİZ EDECEK

Galatasaray´ın eski yıldızlarından teknik direktör Selçuk İnan ise, "Oyuncuları, yönetimi, taraftarı tebrik ederim bize böyle günler yaşatıyorlar. Galatasaray´da herkes birbirini çok sever, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceki röportajlarımda Arda Güler ile ilgili konuşmuştum. Genç yaştan beri tanıyorum onu gerçekten çok önemli bir potansiyel ve çok önemli bir yetenek. Ben Real Madrid´de oynayacağını düşünüyorum. Eğer çok yetenekli ve iyi bir oyuncuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda´nın bizi güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin inşallah" sözlerini sarf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dursun Özbek röportajı

-Selçuk İnan röportajı

-Ergin Ataman röportajı

-Geceden detaylar

-Fatih Terim´den detaylar

-Şampiyonluk kupasından detaylar

-Genel ve detay görüntü

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-08 00:29:11