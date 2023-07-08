Bodrum'da su depolama dönemi

Fırat AKAY/ BODRUM, (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaz aylarında yaşanan su kesintilerinden dolayı su depolarına talep arttı. Oteller başta olmak üzere birçok kişi evinde su deposu kullanımını artırdı. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, özellikle otellerde su deposu kullanımının yaygın oluğunu söyleyerek, "Su depolarıyla olası su kesintilerine karşı alternatif oluşturuyoruz" derken, su deposu satan firma yetkilisi Umut Turan ise "Su depoları 1500 liradan başlıyor, kapasitelerine göre bu rakam 20 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'un yaklaşık 200 bin olan nüfusu, yaz sezonuyla, yaklaşık 800 bine ulaşıyor. Bu kapsamda, kurak geçen kış dönemi nedeniyle hem Mumcular hem de Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 38'lere geriledi. Bazı mahallerinde zaman zaman su kesintisi yaşanan Bodrum'da susuzluğa karşı önlem almak isteyenler ve otelciler, su depolarına yöneldi. Özellikle yaz aylarında su depolarına talep arttı.

Bölge halkının yanı sıra özellikle otellerin su deposu kullandığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'un resmi nüfusu 192 bin ancak bu rakam reel olarak daha yüksek. Bu rakamın içerisinde yazlıkçılar var, yazın yoğun turist hareketliliği var. Barajlardaki su seviyesi belli dönemlerde aşağı iniyor. Bazı dönemlerde su kesintileri meydana geliyor. Ancak herhangi bir şekilde susuzluk durumu yok. Su depolarıyla olası su kesintilerine karşı alternatif oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

SU DEPOLARININ KULLANIMI FARKLI

Otellerin doluluk durumuna göre su depolarının tüketim şeklinin farklılık gösterdiğini söyleyen Dengiz, "Gerek dışarıdan tankerlerle gerekse şebekeden dolum yaparak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimiz susuz bırakılmamaktadır. Otelin oda sayısı ve kapasitesine göre dolu olan 1 su deposunun kullanımı farklılık gösteriyor. Her şey dahil olan otellerde su tüketimi biraz daha yüksek. 100 odalı 1 otelde 200 tonluk depo varsa 1 haftadan fazla su ihtiyacı karşılanıyor. Dışarıdan su tankerleriyle su takviyesi depolara yapılırsa normal su bedeline göre 1,5 katı daha fazla ödeme yapmış oluyoruz. Sürdürülebilir turizm sertifikası oteller için zorunlu hale getirildi. Bunun içinde su kullanımının kriterleri var ve buna uymaya çalışıyoruz" dedi.

'YAĞMUR SUYU BİRİKTİRİLEBİLİYOR'

Yaz aylarında su depolarına yoğun talep olduğunu söyleyen, su deposu satışı yapan firma yetkilisi Umut Turan ise şunları söyledi:

"Su depolarının kullanım amaçları çok farklı ve çok fazla. Bahçeden sulamadan, evde temel ihtiyaçlar için kullanıma kadar ve otellerde yoğun nüfusun olduğu dönemlerde kullanılıyor. Bodrum yazın kurak geçiyor. Kuraklık nedeniyle bazı mahallelere az su veriliyor. Bundan dolayı da insanlar su istifliyor. Bu yüzden su depoları Bodrum'da çok tercih ediliyor. Özellikle su kesintilerinin dışında insanlar bahçe sulama işlemleri sırasında suyu şebekeden almak yerine yağmur suyu biriktirebiliyorlar. İnşaat sektöründe de yaygın olarak kullanılıyor. Yazın su depoları daha çok talep ediliyor. Yazın kuraklık ve kesintilerden kaynaklı çok talep oluyor. Su tankerleri kapasitesine göre fiyatlarında değişkenlik gösteriyor. Örneğin 100 litre kapasiteli su depoları 1500 liradan başlıyor ve 20 ton kapasiteli olanların fiyatı 20 bin liralara kadar çıkıyor. Depoların farklı kaliteleri var. Kullandığımız depolar poliüretan, koku yapmayan, yosun tutmayan kalitede. Yaklaşık 15 yıllık kullanıma göre depoların ömrü vardır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-08 11:24:05