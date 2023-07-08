Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da depo olarak kullanılan evde yangın

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 13:28
        Muğla'da depo olarak kullanılan evde yangın

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. 

        Müskebi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde depo olarak kullanılan iki katlı müstakil evde, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında 2 katlı evde büyük çapta hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-08 13:27:20

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da su depolama dönemi
        Bodrum'da su depolama dönemi
        Dursun Özbek: Arda Güler zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı
        Dursun Özbek: Arda Güler zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı
        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı (2)
        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı (2)
        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı
        Bodrum ve Kaş arasında, denizde 'fırtına' uyarısı
        Fethiyespor iç transferde Şahan'ı tuttu
        Fethiyespor iç transferde Şahan'ı tuttu
        Çağdaş Bodrum'da 2 imza daha
        Çağdaş Bodrum'da 2 imza daha