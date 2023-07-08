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        Trafikte tartışmada silah gösterdiler; araçları çalıntı çıktı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:18
        Trafikte tartışmada silah gösterdiler; araçları çalıntı çıktı

        Fırat AKAYCavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çalıntı otomobille trafikte tartıştığı kişiye silah gösteren Mehmet Y. ile yanındaki Deniz K. gözaltına alındı. Mehmet Y.´nin 64, Deniz K.´nin ise 13 farklı suç kaydı olduğu belirlendi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri Yalıkavak Mahallesi´nde 06 CVR 654 plakalı otomobildeki kişilerin, trafikte tartıştıkları bir kişiye silah gösterdiği ihbarını aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Araç, Bitez Mahallesi´nde seyir halindeyken durduruldu.  Otomobilin sürücüsü Mehmet Y. ile yanındaki Deniz K., gözaltına alındı. Mehmet Y.´nin hırsızlık başta olmak üzere göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik ve aracılık, dolandırıcılık gibi 64 ayrı suçtan, Deniz K.´nin ise dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 13 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve aranması olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY Cavit AKGÜN

        2023-07-08 15:17:52

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