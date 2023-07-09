Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrum'da çıkan yangın, 'tiny house'lara sıçradı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:40
        Bodrum'da çıkan yangın, 'tiny house'lara sıçradı

        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bir arazideki tekerlekli küçük evlere (tiny house) de sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house'lara sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-09 15:39:23

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da otluk yangını; 5 hektar alan yandı
        Bodrum'da otluk yangını; 5 hektar alan yandı
        Marmaris'te orman yangını (3)
        Marmaris'te orman yangını (3)
        Marmaris'te orman yangını (2)
        Marmaris'te orman yangını (2)
        Marmaris'te orman yangını
        Marmaris'te orman yangını
        5 gündür kayıp Danimarkalı turist, ölü bulundu
        5 gündür kayıp Danimarkalı turist, ölü bulundu
        Trafikte tartışmada silah gösterdiler; araçları çalıntı çıktı
        Trafikte tartışmada silah gösterdiler; araçları çalıntı çıktı