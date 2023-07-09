Bodrum'da çıkan yangın, 'tiny house'lara sıçradı (2)
KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum´da ağaçlık alanda çıkan ve yanındaki arazideki kiralık tiny house´lara sıçrayan alevler ekiplerin yaklaşık 2,5 saat müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 4 tiny house tamamen yanarken, 2'si ise zarar gördü. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen kişiye, ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Tiny house´ların bulunduğu alanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında 3 hektar alan zarar gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-09 17:14:46