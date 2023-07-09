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        Hurdalık deposu yangınını görüntüleyen gazetecilere tehdit

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 20:06
        Hurdalık deposu yangınını görüntüleyen gazetecilere tehdit

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hurdalık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O sırada işletme içerisinde bulunan bir kişi, yangına haber için gelen gazetecileri tehdit etti.

        Akçaalan Mahallesi Bodrum-Turgutreis karayolu kenarındaki hurdalık deposunda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kentin yüksek yerlerinden görülürken, gökyüzünü kara duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında hurda deposunda maddi hasar meydana geldi.

        GAZETECİLERE SİLAHLI TEHDİT

        Haber için bölgeye gelen ve görüntü alan gazetecilere, işletmede bulunan bir kişi, "Görüntüleri silin, ayaklarınıza sıkarım. Seni bulurum, getirin emaneti" şeklinde silahlı tehditte bulundu. Olayın ardından basın mensupları, Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olacaklarını belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-09 20:05:43

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