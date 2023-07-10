Muğlalı okçu Hazal dünyanın zirvesinde

MUĞLA, (DHA) - Okçuluk branşında son yıllarda yetiştirdiği genç sporcularla ülkemize uluslararası alanda büyük gurur yaşatan Muğla Büyükşehir Belediyespor'un okçularından Hazal Burun, İrlanda'da düzenlenen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Hazal Burun, İrlanda'nın Limerick kentinde gerçekleşen şampiyonada makaralı yay kategorisinde bireyselde gümüş madalya aldı. Hazal Burun, 1/16 turunda İtalyan Michelle Maria Bombarda'yı 144-128, 1/8 turunda Koreli Seungyeon Han'ı 142-140, çeyrek finalde Hırvatistan sporcusu Lara Drobnjak'ı 142-139, yarı finalde Birleşik Krallık sporcusu Hallie Boulton'u 145-138 eleyerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Hazal, altın madalya maçında ABD'li Sydney Sullenberger'e kıl payı 140-138 mağlup olarak gümüş madalyada alarak dünya ikincisi oldu.

BAŞKAN GÜRÜN GURURLU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara olan desteklerinin devam ettiğini özellikle uluslararası turnuvalarda bu desteklerin büyük başarılara dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Gürün başarılı sporcu Hazal Burun'u yürekten kutladığını söyleyerek, "Milli takımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularımız başarıdan başarıya koşuyor. İrlanda'nın Limerick kentinde gerçekleşen Dünya Gençlik Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan okçumuz Hazal Burun'la gurur duyuyoruz. Tüm gençlerimize güzel bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca sporcularımızın yetişmesinde önemli katkı sunan antrenör Ejder Sözen hocamızı da tebrik ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2023-07-10 12:46:01