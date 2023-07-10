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        Muğla'da orman yangını (2)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 14:55
        Muğla'da orman yangını (2)

        3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 25 arazöz, 2 dozer ve 207 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -

        FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

        2023-07-10 14:54:53

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