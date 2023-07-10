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        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı (2)

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:21
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı (2)

        BODRUM'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Tatil için gittikleri Kastamonu'da önceki gün akşam saatlerinde kamyonla çarpışan cipteki Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde yaşayan ve hafriyat işleri yapan Rıdvan Keskin, eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin'in cenazeleri Bodrum'a getirildi. Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Keskin ailesi için bugün Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler  Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Keskin ailesinin yakınları büyük üzüntü yaşadı. (DHA)

        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-10 16:20:42

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