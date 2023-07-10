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        Marmaris'te orman yangını

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:35
        Marmaris'te orman yangını

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana da sıçrayan yangın, 30 dakika süren müdahale ile kontrol altına alındı.

        Değirmenyanı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, yanındaki ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Çalışmalara; Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri de destek verdi. Ekipler, 30 dakika süren müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

        2023-07-10 16:34:12

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