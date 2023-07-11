Çağdaş Bodrum'dan kadroya 2 takviye

BODRUM, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ilk sezon öncesi transfere hız veren Çağdaş Bodrum Spor, kısa süreli NBA kariyeri de bulunan ABD'li uzun forvet Ben Moore ve aynı pozisyondaki Berkay Genç'le sözleşme imzaladı.

Türkiye'de daha önce 2019'da Galatasaray forması da giyen 28 yaşında, 2.03 boyundaki Moore, 2017-18 sezonunda NBA'de Indiana Pacers ile 2 maça çıktı. Moore geçen sezon İsrail'de Hapoel Be'er Sheva formasıyla 25 maçta 15.9 sayı, 8.0 ribaund, 2.5 asist ortalamaları yakaladı. 26 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet Berkay Genç ise geçen yılı Mersin Büyükşehir Belediyespor'da geçirdi.

Bodrum ekibi dış transferde daha önce uzun forvet Jaron Johnson, guard Dominic Artis, guard Can Uğur Öğüt ve pivot Ege Arar'ı almıştı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-11 10:54:10