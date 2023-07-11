Maseratili polis memuru kamyonetinde ölü bulundu (2)
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İzmirİstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve sahibi olduğu kamyonetin içerisinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün (39) cenazesi Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 3 çocuk babası Üçgül'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA) Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-07-11 23:55:05