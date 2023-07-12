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        Bodrumspor'da Erdem gitti, Bahrican kaldı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:47
        Bodrumspor'da Erdem gitti, Bahrican kaldı

        BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor iç transferde sözleşmesi sona eren Erdem Çetinkaya ile yollarını ayırırken, kaleci Bahrican Tosun ile mukavele yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcumuz Erdem Çetinkaya'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Kulübümüz, profesyonel kalecimiz Bahrican Tosun ile 2 yıllık  sözleşme yeniledi" cümlelerini kullandı. Kasımpaşa'nın sözleşmeli futbolcusu olan Erdem, geçen sezon Bodrumspor formasıyla 23 lig maçına çıkıp 1 gol kaydetmişti. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-12 11:46:23

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