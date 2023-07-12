Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fethiyespor'da takviyeler sürüyor

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:07
        Fethiyespor'da takviyeler sürüyor

        FETHİYE, (DHA) - Dış transferde son olarak Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Çağan Kayra Erciyas'ı kiralayan TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, Kırklarelispor´dan stoper Burak Albayrak ile de sözleşme imzaladı. Kariyerinde Çaykur Rizespor, Kırklarelispor, Erokspor, Niğde Anadolu, Sarıyerspor, Serik Belediyespor, Menemenspor gibi kulüplerde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 2 yıllığına Fethiyeli oldu. Fethiyespor iç transferde ise Burak Başkaya ve Onur Taha Takır ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

        DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

        2023-07-12 12:06:21

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bodrumspor'da Erdem gitti, Bahrican kaldı
        Bodrumspor'da Erdem gitti, Bahrican kaldı
        Kamyonette ölü bulunan 'Maserati'li polisin eşi: Acımı bile yaşayamıyorum
        Kamyonette ölü bulunan 'Maserati'li polisin eşi: Acımı bile yaşayamıyorum
        Maseratili polis memuru kamyonetinde ölü bulundu (2)
        Maseratili polis memuru kamyonetinde ölü bulundu (2)
        Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
        Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 624 firmaya 808 bin lira ceza
        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 624 firmaya 808 bin lira ceza
        Çağan Kayra Erciyas, Fethiyespor'da
        Çağan Kayra Erciyas, Fethiyespor'da