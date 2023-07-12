Fethiyespor'da takviyeler sürüyor

FETHİYE, (DHA) - Dış transferde son olarak Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Çağan Kayra Erciyas'ı kiralayan TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, Kırklarelispor´dan stoper Burak Albayrak ile de sözleşme imzaladı. Kariyerinde Çaykur Rizespor, Kırklarelispor, Erokspor, Niğde Anadolu, Sarıyerspor, Serik Belediyespor, Menemenspor gibi kulüplerde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 2 yıllığına Fethiyeli oldu. Fethiyespor iç transferde ise Burak Başkaya ve Onur Taha Takır ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-07-12 12:06:21