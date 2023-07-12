Balık tutmak için denize açılan emekli uzman çavuştan 2 gündür haber alınamıyor

Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balık tutmak için botla denize açılan emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz'dan (47) 2 gündür haber alınamıyor. Korkmaz, denizde, havada ve karada süren çalışmalarla aranıyor.

Denizli'de yaşayan emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz, eşi ve 2 çocuğuyla, önceki gün, tatil için Fethiye'de bir kampa geldi. Korkmaz, kampa yerleşmelerinin ardından, balık tutmak için kendisine ait botla, Katrancı Koyu'ndan saat 17.00 sıralarında denize açıldı. Cep telefonunu yanı almadığı öğrenilen Korkmaz'ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Timleri denizde helikopter ve botla, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de karada çalışma başlattı. Henüz Korkmaz'a ulaşılamazken, çalışmalar koy çevresindeki geniş bir alanda sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-07-12 15:10:27