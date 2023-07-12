Kamyonette ölü bulunan 'Maserati'li polisin eşi: Acımı bile yaşayamıyorum (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve dün kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cenazesi, Muğla'nın Ortaca ilçesinde toprağa verildi.
Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı Üçgül'ün cenazesi, Ortaca ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Üçgül, burada kılınan öğle namazının ardından Ortaca'nın Gökbel Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üçgül'ün yakınları, muhabirleri tehdit edip, cami bahçesinden iterek dışarı çıkardı.
Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsisinde, merminin sol şakağından girdiği ve tabancanın sol elinde olduğunun belirlendiği bildirildi. (DHA)Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2023-07-12 15:15:48