Muğla'da orman yangını
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-12 15:43:24