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        Muğla'da orman yangını (2)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:27
        Muğla'da orman yangını (2)

        YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkan ve ormana sıçrayan yangını, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor. Boğaziçi bölgesinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerlediği bildirilirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

        Fırat AKAY/Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY / Cavit AKGÜN

        2023-07-12 17:26:59

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