Muğla'da orman yangını (3)

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT: YAZLIKÇILARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE

Milas'ın Boğaziçi Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını devam ederken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Milas halkına son gelişmeleri Kuyucak ve Boğaziçi'nden yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Başkan Tokat, "Burası Halep çamlarının yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Maalesef otlar çok kuru. Havadan THK uçakları ve helikopterler, karadan da arazözler ve iş makineleri müdahale ediyor" dedi.

Yangının saat 15.08'de Boğaziçi Sulak Alan kenarında Mersincik bölgesinden başladığını belirten Başkan Tokat, "Çıkış nedenini henüz bilmiyoruz. Kuyucak yönüne doğru ilerleyen yangın, Halep çamları ile buluştu ve otların kuru olması nedeniyle buraya kadar geldi. Burası Milas'ın en çok 2'nci konutu olan bölgesi. Yazlıkçıların yoğun olduğu bölge. Biz her türlü gerekli tedbiri aldık. Gerekli müdahaleyi sürdürüyoruz. Milas Belediyesi ekiplerimiz de görev başındalar. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah kontrol altına alındığını en kısa sürede bildirebiliriz" diye konuştu.MUĞLA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas MUĞLA, (DHA)

2023-07-12 17:58:24