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        Muğla'da orman yangını (4)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:14
        Muğla'da orman yangını (4)

        4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgedeki incelemesini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de hava araçlarının su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadelenin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.

        Muğla Valisi Orhan Tavlı, beraberindeki yetkililerle birlikte söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. (DHA)Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN Fırat AKAY

        2023-07-12 19:13:36

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