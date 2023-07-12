Balık tutmak için denize açılan emekli uzman çavuş 2 gün sonra bulundu (2)

KAYIP UZMAN ÇAVUŞ BULUNDU; FIRTINADA BOTUYLA SÜRÜKLENMİŞ

Fethiye'de balık tutmak için denize açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Timleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından aranan emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz'dan sevindirici haber geldi. Kalp yetmezliği ve diyabet hastası olan Korkmaz'ın botunun fırtına nedeniyle 2 gün boyunca sürüklendiği ortaya çıktı. Tesadüfen bugün saat 17.00 sıralarında bölgeden geçen bir yelkenli teknedekiler tarafından fark edilen Korkmaz, kurtarıldı. Korkmaz'ı yelkene alanlar durumu Sahil Güvenlik'e bildirildi. Korkmaz, teknedekilerin yardımıyla eşi Semiha Korkmaz'ı da arayıp, yaşadıklarını anlatıp, bilgi verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada yelkenliye ulaşan Sahil Güvenlik ekibi, Cemil Korkmaz'ı alıp, karada hazır olarak bekletilen ambulansa nakletti. Korkmaz, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Eşinin bulunmasının sevincini yaşayan Semiha Korkmaz, "Cemil'in kronik rahatsızlıkları vardı. Fırtına ve sıcak havadan da etkilenmiş. Telefonda kurtarıldığını bize bildirdi. Kayıp olduğu süreçte bütün kolluk kuvvetleri çok ilgili davrandı, her yerde arama yapıldı. Çok şükür sağ salim bulundu. Şu an tedavisi sürüyor. Kronik rahatsızlıkları olduğu için tedaviye alınması uygun görüldü" dedi.Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-07-12 19:33:48