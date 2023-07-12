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        Muğla'da orman yangını (5)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 20:02
        Muğla'da orman yangını (5)

        SANATÇI FERHAT GÖÇER YANGIN BÖLGESİNDE

        Milas'ın Boğaziçi Mahallesi sınırlarında saat 15.08'de çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınırken, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'de yangın bölgesine gelerek destekte bulundu. Yangın bölgesinde Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Belediyesi birim müdürleri ile görüşen sanatçı Ferhat Göçer, yangının kontrol altına alınmasıyla tüm Milas halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. (DHA)MUĞLA, (DHA)-  DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas MUĞLA, (DHA)

        2023-07-12 20:01:44

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