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        Muğla'da orman yangını (6)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 20:39
        Muğla'da orman yangını (6)

        JANDARMADAN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK

        Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta çıktıktan sonra ormana sıçrayan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 12 Asayiş Timi, 5 Trafik Timi, 3 Jandarma Komando Timi, 2 TOMA ve 1 Jandarma İtfaiye Aracı ayrıca Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına ait 2 helikopter ile müdahale edildi. Yangının soğutma çalışmaları devam ediliyor. (DHA)Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY

        2023-07-12 20:38:50

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