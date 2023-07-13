Bodrumspor'da Süleyman kaldı, iki oyuncu ayrıldı

BODRUM, (DHA) Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, 2019-2020 sezonundan beri kadrosunda yer alan tecrübeli defans oyuncusu Süleyman Özdamar ile yola devam edecek. Yeşil-beyazlılar 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübün TFF 2'nci Lig'de yer aldığı dönemden beri Bodrumspor'un en istikrarlı oyuncularından biri olan Süleyman geçen sezon 36 resmi maça çıkıp 3 bin 13 dakika süre aldı. Süleyman takıma 3 gol ve 2 de asist katkısı verdi. Bodrumspor, yıllardır takımda forma giyip sözleşmesi sona eren stoper Onur Akbay ve orta saha Melih Enes Uygun'la ise yollarını ayırdığını açıkladı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-13 11:39:57