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        Bodrumspor'da Süleyman kaldı, iki oyuncu ayrıldı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:40
        Bodrumspor'da Süleyman kaldı, iki oyuncu ayrıldı

        BODRUM, (DHA) Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, 2019-2020 sezonundan beri kadrosunda yer alan tecrübeli defans oyuncusu Süleyman Özdamar ile yola devam edecek. Yeşil-beyazlılar 30 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulübün TFF 2'nci Lig'de yer aldığı dönemden beri Bodrumspor'un en istikrarlı oyuncularından biri olan Süleyman geçen sezon 36 resmi maça çıkıp 3 bin 13 dakika süre aldı. Süleyman takıma 3 gol ve 2 de asist katkısı verdi. Bodrumspor, yıllardır takımda forma giyip sözleşmesi sona eren stoper Onur Akbay ve orta saha Melih Enes Uygun'la ise yollarını ayırdığını açıkladı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-13 11:39:57

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