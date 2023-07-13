Milas'taki orman yangınında 170 hektar alan yandı, Nefes 72 sorti yaptı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan, ormana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karan müdahalesiyle söndürülürken, yerli ve milli helikopter Nefes'in gecenin ilerleyen saatlerine kadar 72 sorti yaptığı bildirildi. Bölgede helikopterle inceleme yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Ekiplerimiz en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. Buraya gelirken dünkü yangın bölgesine yakın bir alanda duman gördük. Açıkçası korkmuştuk ancak bölgede ekipler müdahalede bulunuyordu. Yangında 170 hektar alan zarar gördü" dedi.

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, ormana sıçradı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yangın söndürülürken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar soğutma çalışması yapıldı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki incelemesini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de hava araçlarının su aldığı alanlardaki tedbirlerle yangınla mücadelenin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağladı. Öte yandan, yangının trafodan kaynaklı çıktığı tahmin edilirken ekiplerin incelemesinin sürdüğü belirtildi. TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak üretilip Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri olan 'Nefes' ile yanan alanlar havadan görüntülendi. Nefes'in dünkü yangında toplam 72 sorti yaptığı bildirildi.

'170 HEKTAR ALAN YANDI'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, bugün, yanan bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Ardından Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan Tiryaki, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişiklikleriyle birlikte ülkenin bir tarafında sıcaklar, yangınlar varken, bir tarafında taşkınlar ve selle boğuşuyoruz. Dünyanın birçok yerinde bunları yaşıyoruz. Doğa olaylarıyla mücadele ederek, alışarak yaşayacağız. Orman yangınları son yıllarda bütün dünyanın gündeminde. Çok yakın zamanda Kanada'da uzun süren orman yangınları, ABD'de hava kirliliğine neden olacak kadar uzun süren orman yangınları devam ediyor. Ülkemizde yangın sezonu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her yıl hazırlıklarımız vardı ama 2021 yılındaki büyük yangınlardan sonra aldığımız tedbirlerle geçen yılı önceki yıllara nazaran daha iyi geçirdik. Bu yıl inşallah daha da az zayiatla geçireceğiz ama hemen hemen her gün ülkenin bu bölgesinde yangınlar çıkıyor" dedi.

'KENDİ FİLOMUZU OLUŞTURUYORUZ'

Alınan tedbirlerle hava gücünü artırdıklarını belirten Tiryaki, "Kendi hava filomuzu oluşturuyoruz. Skorsky helikopterimiz TUSAŞ'ta kendi imkanlarımızla üretilen ve envanterimize katılan helikopterdir. Dünkü yangında 72 sorti yaptı. Hem gündüz hem de gece çalışabilen bir helikopter. Günde 7'den fazla yangın çıkıyor ve büyük bölümü insan kaynaklı. İnsanlarımızın ihmali nedeniyle çıkıyor. Bazıları ise elektrik hatlarındaki arızalardan kaynaklı olabiliyor. Vatandaşımızı da buradan uyarmak istiyoruz. Memleketimizin zenginliği, 'yeşil vatan' dediğimiz ormanlarımız bizden sonraki nesillere aktaracağımız, bizden önceki ecdadımızdan bize kalan bir miras. Bunları korumak durumundayız. TUSAŞ'tan 2 helikopteri teslim aldık, 3'üncüsünü alacağız. 2,5 ton su atan 20 uçak satın aldık. Bunların 4'ü teslim edildi ve peyderpey geliyor. Önümüzdeki günlerde yine TUSAŞ'tan 10 adet yerli ve milli helikopterimiz gelecek. Geçmiş yıllara göre büyük operasyonel gücümüz var. Her türlü hava koşullarına hazırız. Yangınlar çıkar çıkmaz hemen müdahale ediliyor. Ekiplerimiz en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. Buraya gelirken dünkü yangın bölgesine yakın bir alanda duman gördük. Açıkçası korkmuştuk ancak bölgede ekipler müdahalede bulunuyordu" dedi.

Dünkü yangında 170 hektar alanın zarar gördüğüne de dikkati çeken Tiryaki, "İzmir'de meydana gelen yangında bir orman işçimiz yaralanmıştı. Dün şehit oldu. Acı bir durum, coğrafyayı korumak için onlarca insanımızı bu yangınlarda şehit verdik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2023-07-13 11:56:41