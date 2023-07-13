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        Muğla'da orman yangını

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:29
        Muğla'da orman yangını

        Süleyman İLTER / ORTACA, (Muğla), DHA -MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Tepearası Mahallesi'nde kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale ediliyor.(DHA)FOTOĞRAF -DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

        2023-07-13 17:28:58

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