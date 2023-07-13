Muğla'da orman yangını (2)

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Tepearası Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Süleyman İLTER / ORTACA, (Muğla), (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ortaca Süleyman İLTER

2023-07-13 17:56:19