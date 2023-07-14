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        Bodrumspor'a Portekizli kanat

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:09
        Bodrumspor'a Portekizli kanat

        BODRUM, (DHA) Trendyol 1'inci Lig'de yabancı transferinde daha önce futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı 34 yaşındaki sağ bek Ondrej Celustka'yı kadrosuna katan Bodrumspor, Portekizli Aldair Djalo'yla da sözleşme imzaladı.

        Son olarak Slovenya'nın NK Olimpija Ljubljana takımında forma giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 2 yıllığına Bodrumspor'a imza attı. Ülkesinde FC Penafiel'de futbola başlayan Djalo, kariyerinde Güney Kıbrıs'ta da oynadı.

        CELAL YUVADA KALDI

        Bodrumspor'da kadronun en eski futbolcusu olan Celal Dumanlı´nın sözleşmesi yenilendi. 2006'da altyapısında futbola başlayıp tüm kariyerini geçirdiği Bodrumspor'da Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig ve 2'nci Lig ve 1'inci Lig forma giyerek geçen sezon play-off finali oynayan kadronun önemli isimlerinden olan 29 yaşındaki forvet, 2 yıllığına sözleşme yeniledi. Bodrum'da 3 farklı ligde şampiyonluk, geçen sezon da play-off finali heyecanı yaşayarak Süper Lig'in kapısından dönen Celal, 35 maçta 5 gol atmıştı. Bodrumspor kiralık sözleşmesi biten Hakan Yeşil'e ise teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-14 11:08:25

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