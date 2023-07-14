Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (3)

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Bölgeye takviye uçak, helikopter ve arazözler ile personel sevk edildi. Alevlere 9 uçak, 9 helikopter, 53 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 350 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

'RÜZGAR SÜRERSE, YANGIN ETKİSİNİ ARTIRACAK'

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bölgeye gelip, incelemede bulundu. Milas Belediyesi filosundaki araçlar ile arama-kurtarma ekibinin de yangında görev aldığını belirten Tokat, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Kemikler Mahallesi istikametine doğru yöneldiğini söyledi. Tokat, "Şu an Bodrum kara yolu üzerinde bir otoparktayız ve alevler yola 100 metre kadar yaklaşmış durumda. Havadan müdahale sürüyor. Rüzgar bu şekilde devam ederse, yangın etkisini artıracaktır. Şu an bulunduğumuz bölge; otoparkların, akaryakıt istasyonlarının, araç showroomlarının olduğu bir bölge" dedi.

YANGIN 2 MAHALLEYİ TEHDİT EDİYOR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığını dile getiren Tokat, "Bu yangın, Milas-Bodrum kara yolunun hemen yanında başlamış olan bir yangın. Yangının sigara izmariti veya cam kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bölgemiz, yaz sezonlarında hareketli bir bölge. Bölgeyi çok seviyorlar, tatile geliyorlar. Ama kimsenin bize bunu yapmaya hakkı yok. Sık sık uyarımızı yapıyoruz. Bu bölgede çok dikkatli olmak gerekiyor. Lütfen geliş, gidişiniz esnasında kara yoluna sigara atmayın. Alevler, şu an Akyol ve Kemikler mahallelerini tehdit ediyor" diye konuştu.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2023-07-14 17:24:52