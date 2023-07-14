Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (5)

'YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas ilçesinde makilikte başlayan ardından da ormana sıçrayan yangının havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Tavlı, "Yeşil vatanımız ormanlarımızın korunması için cansiparane görev yapan orman kahramanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yerleşim yeri tehdidi yok" dedi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na ait Toplumsal Olaylara Mücadele (TOMA) ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek oldu. Komandolar ise yaşlı vatandaşların tahliyelerini sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopterler ile uçakların su aldığı alanlarda aldıkları tedbirlerle yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına, gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de destek veriyor. (DHA)Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MİLAS (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜNFırat AKAY

2023-07-14 21:55:46