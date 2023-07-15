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        Bodrumspor'da Burak Öksüz gitti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:07
        Bodrumspor'da Burak Öksüz gitti

        BODRUM, (DHA) Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor geçen sezonun devre arasında Süper Lig ekibi Hatayspor'dan kiraladığı defans oyuncusu Burak Öksüz'le vedalaştı.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcumuz Burak Öksüz´e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. Burak, Bodrumspor formasıyla 4 maça çıkıp 84 dakika süre aldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-15 10:06:53

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