Nur Hayat'ın öldüğü patlamada iş yeri sahibi baba- oğul tutuklandı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde çalışan Nur Hayat Karataş'ın (25) yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi babaoğul, tutuklandı.

Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üretim ve dolum tesisinde dün saat 09.00'da patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nur Hayat Karataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen yaralılardan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ali Babur (63) ile oğlu Akın Babur (30), gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen babaoğul, 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2023-07-16 21:39:27