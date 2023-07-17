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        Bodrumspor'dan iyi prova

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:17
        Bodrumspor'dan iyi prova

        BODRUM, (DHA)1'inci Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası kampında yapan Bodrumspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Süper Lig ekibi Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Bodrumspor'un gollerini 33'üncü dakikada yeni transfer Celustka ve 77'nci dakikada İsmail Tarım attı. İç ve dış transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil-beyazlılar, sağ bek Üzeyir Ergün'ün de sözleşmesini yeniledi. Kariyerinde 4 sene önceye kadar amatör ligde forma giyip 2 sezondur Bodrumspor'da oynayan 30 yaşındaki sağ bek, Mayıs 2025'e kadar sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-17 11:16:37

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