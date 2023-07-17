Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kardeşe tutuklama
Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 kardeş, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum'da motosiklet ile taşınan uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Afganistan uyruklu Mohammedullah Sarwari (24) ile kardeşi Ahmadullah Sarwari (23), takibe alındı. Şüphelilerin evine, 13 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kardeş, işlemleri sonrası tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN Fırat AKAY
2023-07-17 13:17:44