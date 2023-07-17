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        Uçaktaki tartışma, Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle sonlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:13
        Uçaktaki tartışma, Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle sonlandı

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)ESKİ Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bodrumİstanbul seferini yapan uçakta çıkan tartışmada, araya girerek tarafları sakinleştirdi.

        Muğla´nın Bodrum ilçesinden İstanbul´a giden yolcu uçağında tartışma çıktı. Bu sırada uçakta bulunan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yolcuları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonuyla kaydeden bir yolcu, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Görüntülerde, tartışma yaşayan bir yolcunun yanına giden Aziz Yıldırım, onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak yolcunun tartışmaya devam ettiği görüldü. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya" dedi. İş insanı Yıldırım'ın araya girmesiyle tartışma son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-17 17:12:36

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