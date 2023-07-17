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        Otomobilinin arka koltuğunda erkek cesediyle karşılaştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:34
        Otomobilinin arka koltuğunda erkek cesediyle karşılaştı

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, kilit sistemi arızalı olan park halindeki otomobilinin arka koltuğunda 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

        Bodrum´da tekneyle balık avlamak için denize açılan kişi, dün saat 23.00 sıralarında, Gümbet Dolgu Alanı'na park ettiği kilit sistemi arızalı olduğu için kapıları kilitlenmeyen 34 NF 626 plakalı otomobilinin yanına döndüğünde arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, otomobildeki 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, üzerinden kimlik de çıkmayan erkeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi.

        Otomobil sahibinin ifadesine başvuran polis, soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-17 17:33:20

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