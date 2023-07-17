Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da atık sahasında çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 20:45
        Muğla'da atık sahasında çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, lojistik firmasına atık sahasında çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren lojistik firmasına ait boş kasa atık sahasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazözün katıldığı söndürme çalışmasında yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-17 20:44:03

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Otomobilinin arka koltuğunda erkek cesediyle karşılaştı
        Otomobilinin arka koltuğunda erkek cesediyle karşılaştı
        Uçaktaki tartışma, Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle sonlandı
        Uçaktaki tartışma, Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle sonlandı
        Datça'da orman yangını
        Datça'da orman yangını
        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kardeşe tutuklama
        Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kardeşe tutuklama
        Otomobilinden attığı torpil, 160 hektarı kül etmiş
        Otomobilinden attığı torpil, 160 hektarı kül etmiş
        Bodrumspor'dan iyi prova
        Bodrumspor'dan iyi prova