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        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:58
        Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli, boğulma tehlikelisi geçirdi

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan V.İ., boğulmak üzereyken bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

        Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı. V.İ., ardından da denize kaçtı. Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü. Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti. Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, "3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar" dedi.

        V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.´yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.´nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-18 13:57:49

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