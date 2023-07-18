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        Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:38
        Otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevler yol kenarındaki ormana sıçramadan yangını söndürdü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Türkbükü'nden Torba Mahallesi yönüne giden E.T.'nin kullandığı 34 DTG 551 plakalı kiralık otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilin sürücüsü E.T., hemen yolun sağında durup, eşiyle birlikte araçtan indi.  İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile su sıkarak müdahale etti. Alevler, yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yarım saat kadar trafiğe kapalı kalan yol, tekrar normal seyrine döndü.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-18 17:37:06

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