Yalıkavakspor'a Portekizli rakip

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nın kuraları EHF'nin Viyana'da bulunan merkezinde çekildi. Bu sene EHF Kadınlar Avrupa Kupası´nda da mücadele verecek olan Bodrum temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor´un rakibi de çekilen kura ile belirlendi. 4'ü ülkemizden toplam 64 takımın yer aldığı Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yalıkavak, Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul ekibiyle eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 23 Eylül´de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu´nda, rövanş maçı da 30 Eylül´de Portekiz´de oynanacak. Yalıkavakspor geçen sezon hentbolda Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-07-19 12:11:53