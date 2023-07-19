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        Yalıkavakspor'a Portekizli rakip

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:12
        Yalıkavakspor'a Portekizli rakip

        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu Kadınlar Avrupa Kupası'nın kuraları EHF'nin Viyana'da bulunan merkezinde çekildi. Bu sene EHF Kadınlar Avrupa Kupası´nda da mücadele verecek olan Bodrum temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor´un rakibi de çekilen kura ile belirlendi. 4'ü ülkemizden toplam 64 takımın yer aldığı Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yalıkavak, Portekiz'in ADA Sao Pedro do Sul ekibiyle eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 23 Eylül´de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu´nda, rövanş maçı da 30 Eylül´de Portekiz´de oynanacak. Yalıkavakspor geçen sezon hentbolda Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

        2023-07-19 12:11:53

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